Lazio, Roma, Champions League e Nba: le ultimissime

Già certa della promozione agli ottavi di finale la Lazio di Baroni, con l'allenatore che nella trasferta con il Braga dovrà fare i conti con le diverse assenze. (4-2-3-1) Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Gila, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos

Gara decisiva per la Roma che, nell'ultimo impegno della fase campionato di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, cerca la qualificazione ai playoff. (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Kone, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.



La fase campionato della UEFA Champions League 2024/25 è andata in archivio. È ora tempo di playoff. Il sorteggio dei playoff di UEFA Champions League 2024/25 si terrà in Svizzera, a Nyon, venerdì 31 gennaio a partire dalle 12 (ora italiana).

Nella notte italiana di Nba, gli Indiana Pacers abbattono in casa i Detroit Pistons per 133-119 con un Siakam in grande spolvero da 37 punti a referto. Simone Fontecchio sigla 6 punti, 4 rimbalzi e 2 assist nei 17 minuti in cui ha giocato.