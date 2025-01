Juve, Torino, Ferrari e basket: le ultimissime

Mattinata di esami per Pierre Kalulu, fermato nella serata di ieri da un problema muscolare. Questo l’esito:"Pierre Kalulu, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League contro il Benfica, è stato sottoposto questa mattina, presso il J | medical, ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra.

Eljif Elmas torna in Italia. È ufficiale il trasferimento al Torino dell'ex centrocampista del Napoli, prelevato dal Lipsia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il calciatore classe '99 va ad arricchire la batteria di centrocampisti a disposizione di Paolo Vanoli.

Su 'X' la Ferrari ha annunciato il nome della nuova monoposto che parteciperà al Mondiale 2025 di Formula 1 scrivendo "New Year, new name", mentre su Instagram il testo recitava "One step closer to meeting our 2025 challenger". La vettura si chiamerà SF-25 e sarà presentata il prossimo 19 febbraio a Fiorano.

La Virtus Roma, dopo l'esonero di Alessandro Tonolli, ha scelto chi guiderà la squadra nella Serie B di basket: Marco Calvani, con un contratto fino a giugno 2027.