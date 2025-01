Roma, Lazio, Milan e Genoa: le ultimissime

La Roma fa 2-0 contro l'Eintracht Francoforte all'Olimpico. I giallorossi conquistano così l'accesso ai playoff di Europa League, chiudendo il girone unico al 15esimo posto. Sul finale della prima frazione, Angelino trova la rete che sblocca la gara, nella ripresa, Shomurodov firma il raddoppio. Ora la Roma ai playoff affronterà una tra il Ferencvaros e il Porto, domani i sorteggi.

Il Braga fa cadere l'imbattibilità della Lazio in Europa League ma non impedisce agli uomini di Baroni di chiudere il girone unico da primi in classifica con 19 punti, gli stessi dell'Athletic Bilbao, che però termina con una differenza reti peggiore. I biancocelesti incassano l'1-0 di Horta al 6' e non riescono a pareggiare. Ora i aspettano di conoscere la loro avversaria.

Il Milan spinge per Santiago Gimenez. Il club rossonero sta intensificando i contatti con il Feyenoord per definire l’arrivo dell’attaccante messicano in Serie A. La dirigenza rossonera, infatti, non prevede l’inserimento di due nuovi centravanti: l’operazione Gimenez verrebbe portata avanti solo in caso di addio di Morata. Il Galatasaray ha manifestato un interesse, proponendo un prestito oneroso, ma il Milan preferirebbe una cessione a titolo definitivo.

Onana arriva ufficialmente al Genoa. Questo il comunicato ufficiale del club: "Jean Onana Jr è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista nato a Yaoundé il 08/01/2000 arriva dal Besiktas a titolo temporaneo con opzione per il riscatto".