Roma, Parma, Serie A e Nba: le ultimissime

Mario Hermoso è ufficialmente un calciatore del Bayer Leverkusen. Il difensore spagnolo, ex Atletico Madrid, lascia la Roma dopo appena sei mesi e si trasferisce alla corte di Xabi Alonso con la formula del prestito, con i campioni di Germania che pagheranno l'intero ingaggio dello spagnolo fino al prossimo 30 giugno.

Parma e Lecce apriranno la 23esima giornata di Serie A.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Sohm; Cancellieri, Bonny, Mihaila; Djuric. All. Pecchia

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo

Nuova partnership per la Lega Serie A, che ha annunciato oggi un accordo esclusivo con Bancomat: in particolare, Bancomat sarà official partner per il campionato di Serie A Enilive, la Coppa Italia Frecciarossa e la Ea Sports Fc Supercup le stagioni 2024/2025 e 2025/2026

Nella notte italiana di Nba, i Cleveland Cavaliers, leader della Eastern Conference, si impongono sugli Atlanta Hawks per 137-115 con un Darius Garland autore di 26 punti. I Lakers hanno affondano in esterna Washington con un bruciante 134-96 e con 24 punti e 11 assist del 40enne LeBron James.