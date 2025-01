Roma, Lazio, Bologna e sci: le ultimissime

Dopo i sorteggi di Champions League, a Nyon vanno in scena anche quelli dei playoff di Europa League con Roma e Lazio protagoniste: i giallorossi, grazie alla vittoria sull'Eintracht, sono entrati tra le 24 del girone unico e oggi (venerdì 31 gennaio) hanno scoperto l'avversaria dello spareggio: il Porto. I biancocelesti invece, già agli ottavi, il 21 febbraio sapranno se potranno incrociare proprio la Roma in un possibile derby al prossimo turno.

La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gaetano Castrovilli a favore dell’A.C. Monza. Questo il comunicato del club biancoceleste che cede dunque a titolo temporaneo il centrocampista al Monza.

Lewis Ferguson non sarà a disposizione di Vincenzo Italiano per la gara col Como di domani. Il Bologna fa sapere che gli esami cui è stato sottoposto "hanno evidenziato una lesione di grado lieve ai flessori della coscia destra.

La prima prova maschile della discesa di Garmisch in Coppa del Mondo di sci non si disputerà a causa della troppa nebbia sulla pista di Kandahar. Dopo la decisione presa dall'organizzazione e dalla giuria, il recupero dovrebbe essere previsto per domani, sabato 1 febbraio, meteo permettendo.