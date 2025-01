Coppa Italia, Roma, Juve e Milan: le ultimissime

La Lega Serie A ha ufficializzato con una nota date e orari degli ultimi due quarti di finale di Coppa Italia che andranno a completare il programma: Inter-Lazio si giocherà a San Siro martedì 25 febbraio alle ore 21 mentre il giorno successivo, mercoledì 26, la Juventus campione in carica sfiderà l'Empoli all'Allianz Stadium (calcio d'inizio alle ore 21).

La Roma ha pescato il Porto nel sorteggio dei play-off di Europa League dopo aver terminato la fase di campionato della competizione al quindicesimo posto. L'andata è in programma il 13 febbraio alle 21 in Portogallo, mentre il ritorno il 20 febbraio alle 18:45. Entrambi i match saranno visibili in esclusiva sui canali di Sky Sport.

A Nyon è stata decisa la sfida che vale un pezzo di stagione: la Juve è stata accoppiata al Psv nello spareggio di Champions League. I bianconeri ospiteranno il Psv a Torino martedì 11 febbraio (ore 21). La sfida di ritorno andrà invece in scena ad Eindhoven mercoledì 19 febbraio (ore 21): gare visibili su Sky.

Scampato il derby tricolore con la Juventus, il percorso in Champions League del Milan si incrocerà con il Feyenoord. Sia la sfida di andata Feyenoord-Milan, in programma mercoledì 12 febbraio 2025, dalle ore 21:00, che quella di ritorno Milan-Feyenoord, che si disputerà martedì 18 febbraio 2025, alle ore 18:45, saranno visibili sui canali di Sky Sport.