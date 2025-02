Lazio, Roma, Napoli e Jacobs: le ultimissime

Sono arrivati questa mattina Reda Belahyane e Oliver Provstgaard a Villa Mafalda. I due nuovi acquisti della Lazio si sono sottoposti alle visite mediche di rito, poi il trasferimento a Formello per iniziare ufficialmente la loro avventura con la maglia della Lazio.

Alla fine è sbarcato oggi a Fiumicino poco dopo le 10, Victor Enok Nelsson, il ventiseienne danese di proprietà del Galatasaray e che in questa stagione è stato utilizzato con il contagocce (616 minuti) tra campionato ed Europa league. L’accordo con il Galatasaray prevede il prestito con probabilmente anche un’opzione di riscatto per eventualmente prenderlo in caso di buon rendimento in questi quattro mesi.

Il Napoli continua a lavorare per regalare ad Antonio Conte Allan Saint-Maximin, giocatore di proprietà dell'Al-Ahli ma finora in prestito al Fenerbahce di José Mourinho, che lo ha escluso dai convocati in occasione dell'ultima sfida con il Rizespor. Il ragazzo, intanto, si allena in palestra da solo.

Debutto stagionale amaro per Marcell Jacobs, che inizia il 2025 deludendo sui 60 metri nella tappa statunitense del World Indoor Tour 2025 che si svolge a Boston. L'alfiere della velocità azzurra ha faticato in batteria, chiudendo terzo con un 6"69 che non è bastato per qualificarlo direttamente alla finale, che ha comunque disputato grazie al ripescaggio, chiudendo quarto in 6"63.