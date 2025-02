Lazio, Figc, Inter e Bologna: le ultimissime

La Lazio espugna Cagliari. I ragazzi di Baroni vincono 2-1: vantaggio di Zaccagni allo scadere del primo tempo, poi nella ripresa arrivano il pareggio di Piccoli e la rete del definitivo 2-1 girato da Castellanos.

“Siamo uno dei motori principali del Paese. Chiedo il privilegio della vostra fiducia per unire e cambiare”. Con queste parole il presidente della Figc, Gabriele Gravina, si è rivolto all’assemblea prima della votazione che lo ha confermato alla guida della federazione per la terza volta con il 98,68% di voti. È stato un plebiscito, a cui hanno partecipato anche il presidente Fifa, Infantino, e quello dell'Uefa, Ceferin, come era ampiamente prevedibile alla vigilia.

Alessandro Antonello lascia l'Inter. Ora è ufficiale la separazione tra il Ceo Corporate e il club nerazzurro, che da oggi vedrà nella figura di Giuseppe Marotta l'unico Ceo della società.

Davide Calabria è un giocatore del Bologna. Il Milan e lo stesso Bologna hanno annunciato ufficialmente il trasferimento in rossoblù dell'ex capitano dei rossoneri. Il terzino destro è a disposizione di Vincenzo Italiano e prende il posto di Stefan Posch, ceduto all'Atalanta.