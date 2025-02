Sinner, Lazio, Juve e Roma: le ultimissime

Il tennis mondiale perde un protagonista per tre mesi. Anzi, l'assoluto protagonista. Jannik Sinner e la Wada, infatti, hanno raggiunto un accordo per un periodo di squalifica valido fino al prossimo 4 maggio. L'azzurro quindi salterà i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid.

Alle 18 all’Olimpico di Roma andrà in scena Lazio-NapoliProvedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. Conte invece dovrà fare a meno di Neres e punterà sulla coppia di attacco Lukaku-Raspadori schierando la squadra con il 3-5-2 grazie anche al ritorno da titolare, dopo 8 partite, di Buongiorno. Paredes-Boca: un matrimonio che non si è consumato a gennaio per una questione di dettagli. A un certo punto sembrava tutto fatto. Invece il centrocampista è rimasto a Roma, alla corte di Claudio Ranieri.

Novità all'antivigilia di Juve-Inter. La Tether Investments, società che opera nel mondo delle criptovalute, ha annunciato attraverso una nota di aver acquisito "una quota di minoranza in Juventus".

Paredes-Boca: un matrimonio che non si è consumato a gennaio per una questione di dettagli. A un certo punto sembrava tutto fatto. Invece il centrocampista è rimasto a Roma, alla corte di Claudio Ranieri. Il presidente del Boca, Juan Roman Riquelme, ha rotto il silenzio parlando di Leandro: “Ha rinnovato con la Roma, no? Quindi come faccio a pensare se a giugno succede qualcosa, se ha rinnovato? Lui ha le porte aperte del nostro club…”.