Sinner, Roma, Parma e Atalanta: le ultimissime

Quello di Sinner è "un caso unico" e la squalifica di un anno sarebbe stata "eccessiva". E' quanto si legge nel report della Wada che spiega l'accordo preso con il numero uno per il caso Clostebol, e che lo vedrà lontano dai campi per tre mesi. "Nel caso di Sinner, la Wada ha ritenuto che la decisione di primo grado, che aveva stabilito che l'atleta non aveva alcuna colpa o negligenza, fosse errata secondo il Codice. Tenendo conto, in particolare, del livello di gravità della violazione in base ai fatti specifici, la Wada (e il suo consulente legale esterno) ha infine ritenuto che una sanzione di 12 mesi sarebbe stata eccessivamente severa. Per questo motivo, la Wada ha stipulato un accordo di risoluzione del caso”. Questo uno stralcio del comunicato.

La Uefa ha ufficialmente reso note le designazioni arbitrali per le gare di ritorno dei playoff di Europa League. Sarà il francese Francois Letexier a dirigere la sfida dell'Olimpico tra la Roma di Claudio Ranieri e il Porto di Martin Anselmi.

Dopo l'esonero di Fabio Pecchia, a seguito del ko interno con la Roma, il Parma ha ufficializzato il nome del nuovo tecnico. La panchina dei gialloblù è stata affidata a Cristian Chivu. Il club emiliano ha confermato la scelta con una nota sul proprio sito ufficiale.

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini recupera Lookman e Kolasinac, ma perde Isak Hien. Nel giorno della gara di ritorno dei playoff di Champions League contro il Bruges, il difensore svedese si è sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso per comprendere la reale entità dell'infortunio muscolare e i tempi di recupero. C'è lesione.