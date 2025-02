Lazio, Mihajlovic, Manchester City e Zverev: le ultimissime

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso noto che la vendita dei tagliandi per la gara di Serie A Enilive Venezia-Lazio in programma sabato 22 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, è vietata come disposto dall'Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive. Il settore ospiti sarà aperto a tutti i residenti fuori della Regione Lazio.

Mihajlovic per sempre: il mondo del calcio ricorda Sinisa nel giorno del suo compleanno. Oggi l'ex calciatore e allenatore avrebbe compiuto 56 anni: dalla Lazio all'Inter fino alla sua famiglia, sono state numerosissime le dediche commosse condivise sul social.

L'eliminazione del Manchester City dalla Champions League, seppur maturata contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, non può non spingere Pep Guardiola a delle riflessioni. Nell'immediato post partita, il manager spagnolo ha commentato la pesante sconfitta del “Bernabeu”. “Fine di un ciclo? Forse sì. Le cose non sono eterne, ci sono giocatori che hanno un'età, non tutto dura per sempre. Se ho la forza di continuare? Sì, sì, voglio continuare", ha ammesso.

Dopo la vittoria al primo turno contro il cinese Bu, Alexander Zverev si è qualificato per i quarti di finale del torneo Atp 500 di Rio de Janeiro superando a fatica 7-6 (7/1), 7-6 (8/6) il kazako Alexander Shevchenko, 103° al mondo.