Roma, Europa League, Inter e Berrettini: le ultimissime

La Roma batte il Porto 3-2 (1-1 all'andata) e passa agli ottavi di Europa League. La doppietta di un Dybala in stato di grazia e il gol di Pisilli regalano il passaggio del turno ai giallorossi. Domani a Nyon i sorteggi.

Sono andati in archivio altri tre match validi per il ritorno dei playoff di Europa League. Il Galatasaray di Osimhen, Morata e Mertens è stato eliminato dall'AZ Alkmaar. La Steaua Bucarest ha, invece, concesso il bis contro il Paok Salonicco: 2-1 all'andata, 2-0 al ritorno. Dopo una sopensione per una violenta rissa Anderlecht-Fenerbahce è finita 2-2: doppietta di Vázquez (19' e 55'), reti di En-Nesyri al 4' e Akcicek al 63' a sancire la qualificazione degli uomini di Mourinho.

Arrivano brutte notizie per l'Inter e Simone Inzaghi. Yann Sommer ha infatti accusato un infortunio che lo terrà ai box per diverse partite, compreso lo scontro al vertice contro il Napoli, in programma nel weekend del 2 marzo: il portiere svizzero si è procurato una frattura in allenamento e ne avrà per circa un mese.

Matteo Berrettini fallisce l'assalto alla semifinale nell'Atp 500 di Doha. Dopo il sorprendente successo ottenuto al debutto contro Nole Djokovic e la conferma agli ottavi contro Tallon Griekspoor che gli è valsa il ritorno (al momento virtuale) nella top 30 del ranking, il 28enne romano perde in tre set contro il 23enne britannico Jack Draper.