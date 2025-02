Lazio, Napoli, Inter e Mourinho: le ultimissime

La settimana dei quarti di Coppa Italia si apre con la sfida a San Siro tra Inter e Lazio. In attesa della rifinitura di oggi, Inzaghi sembra orientato a fare alcuni cambi rispetto all'ultima di campionato, a partire dall'attacco dove dovrebbe giocare la coppia Taremi-Arnautovic, mentre Baroni è intenzionato a proporre Tchaouna come punta

Napoli ci crede. Non si arrende, non si ferma, non rallenta: sabato sarà un’invasione, Maradona in campo con la squadra. Il dodicesimo uomo da schierare con le sembianze degli oltre cinquantamila che anche contro l’Inter riempiranno lo stadio. L’ottavo sold out della stagione è già in archivio, firmato e sottoscritto. E sarà il terzo in serie dopo quelli con Juve e Udinese.

Nicola Zalewski si è fermato a causa di un infortunio muscolare. L'Inter l'ha confermato attraverso un bollettino medico pubblicato sul sito ufficiale: "Esami clinici e strumentali per Nicola Zalewski presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista polacco risentimento muscolare al soleo della gamba destra.”

Nonostante una grande prestazione, il Fenerbahce di José Mourinho è uscito soltanto con un punto dal derby di Istanbul contro il Galatasaray. "Loro volevano giocare per il pari - ha sottolineato il tecnico portoghese nel post-partita - noi ovviamente non siamo contenti". L'ex Roma ha poi continuato: "Penso che sia stato un grande match con un grande arbitro, che ha avuto la mentalità e l’onestà di sopravvivere nella giungla: è una cosa difficile”.