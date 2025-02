Sinner, Cobolli, calcio estero e Nba: le ultimissime

La sospensione di 3 mesi patteggiata da Jannik Sinner con la Wada continua a tenere banco nei tornei di tennis in giro per il mondo. Da Acapulco, in Messico, è arrivata una delle poche voci chiare a favore dell'azzurro: quella di Casper Ruud. "Mi dispiace per Jannik. Secondo me, non ha fatto nulla intenzionalmente.”

Nuovo ko per Flavio Cobolli, che nonostante un match tutto cuore e spettacolo, viene battuto da Ben Shelton, al primo turno dell'Abierto Mexicano Telcel", ATP 500 dotato di un montepremi di 2.585.410 dollari che si sta disputando sul cemento di Acapulco, in Messico. Il tennista romano è stato sconfitto dopo oltre due ore di battaglia, con il punteggio di 7-6, 7-6.

Uno scandalo scommesse sfociato in un rapimento con tanto di torture per fare confessare il presunto colpevole. È incredibile quanto sta avvenendo in Camerun, dove secondo diverse fonti citate dalla stampa locale il presidente del Victoria United, club di prima divisione, avrebbe rapito, tenuto prigioniero e torturato per tre giorni il suo portiere Djomeni Éric Parfait. Dopo aver portato il giocatore davanti alle autorità, che non hanno trovato nulla contro di lui, Kwain lo avrebbe fatto rapire dai suoi scagnozzi nella città di Limbe e attualmente lo terrebbe nascosto in una località sconosciuta.

I Minnesota TimberWolves piazzano il colpaccio in trasferta a Oklahoma City, vincendo 128-131 dopo un tempo supplementare e nonostante un'altra grande prestazione da parte di Shai Gilgeous-Alexander. Philadelphia, invece, crolla 110-142 clamorosamente in casa contro Chicago andando sotto anche di 50 punti.