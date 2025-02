Chievo Verona, Real Madrid, Zverev e MotoGP: le ultimissime

Chiesto il rinvio a giudizio per Luca Campedelli, ex presidente del Chievo (attualmente in procedura di fallimento) che la Procura di Verona vuole portare a processo per bancarotta fraudolenta dopo che le indagini condotte dalla Guardia di Finanza, secondo quanto riferisce la stessa Procura, hanno portato alla scoperta di "un meccanismo fraudolento per mezzo del quale l'amministratore avrebbe sistematicamente rappresentato una situazione economica di apparente benessere del Chievo Verona.

Sarà un Real Madrid piuttosto rimaneggiato quello che affronterà la Real Sociedad nella semifinale d'andata della Coppa del Re. Questa sera, alle ore 21:30, i Blancos saranno ospiti della formazione basca a San Sebastian e non potranno contare su elementi imprescindibili come Mbappé, Valverde e Courtois, come confermato dall'elenco dei convocati diramato da Carlo Ancelotti. Il fuoriclasse francese, in particolare, come riporta il Mundo Deportivo, è reduce da un piccolo intervento ai denti, effettuato nella giornata di ieri.

Alexander Zverev ha conquistato il pass per il secondo turno dell'Atp 500 di Acapulco. Il tedesco, testa di serie numero uno del tabellone, ha superato al debutto Matteo Arnaldi con il punteggio di 6-7(2) 6-3 6-4 dopo 2 ore e 46 minuti di gioco.

“I colpi sono sempre duri, ma quando arrivano di seguito, l'impatto si moltiplica. Questa volta sono stati particolarmente forti, sia fisicamente che mentalmente, e mi hanno fatto perdere per la prima volta nella mia vita la gara inaugurale della stagione". Così Jorge Martin in un lungo post su Instagram racconta l'amarezza di dover saltare il Gran Premio di Thailandia che inaugura la stagione 2025. "L'anno non inizia come vorrei. Lunedì, mentre mi allenavo per la prima volta dopo la caduta a Sepang per arrivare in Tailandia nella migliore condizione possibile, ho subito un highside che mi ha provocato quattro nuove fratture, oltre alle tre che già trascinavo due settimane fa”.