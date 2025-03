Milan-Lazio, Bologna-Cagliari, Genoa-Empoli e Niang: le ultimissime

Alle 20.45 al Meazza va in scena Milan-Lazio, queste le probabili formazioni. MILAN(4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna.

Il Bologna batte 2-1 il Cagliari. Gara iniziata in salita per Italiano che subisce subito la rete di Piccoli, ma riesce a riequilibrare il risultato nella ripresa con un rigore siglato da Orsolini che poi firma anche il raddoppio.

1-1 invece tra Genoa ed Empoli. Vanno in vantaggio i toscani al 36' con la rete di Grassi, poi nella ripresa si mettono nei guai da soli con un clamoroso autogol del portiere Silvestri.

La sostituzione, poi il crollo in panchina. Grande spavento per Ousseynou Niang, esterno senegalese che durante la sfida del campionato belga tra l’Union Saint-Gilloise e il Dender, è crollato a terra dopo essere stato chiamato in panchina. Il malore ha suscitato grande preoccupazione da parte degli spettatori e dei calciatori in campo. Tuttavia, l’intervento dello staff medico dell’Union Saint-Gilloise ha riscontrato soltanto un leggero calo di pressione per il giocatore africano.