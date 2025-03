Milan-Lazio, Roma-Como, Fonseca e Mourinho: le ultimissime

La Lazio espugna San Siro e batte il Milan per 2-1. Un gol di Zaccagni su ribattuta nel primo tempo e il rigore di Pedro al 98'. Chukwueze nel finale aveva riaperto la sfida nonostante l'espulsione di Pavlovic, ma non è bastato. La squadra di Baroni torna momentaneamente al quarto posto sorpassando la Juventus, in attesa della partita del monday night dei bianconeri contro il Verona. Crisi nera per il Milan: terza sconfitta consecutiva in campionato.

I cambi di Ranieri ribaltano il Como, che esce dall'Olimpico sconfitto dopo due vittorie consecutive. Prima l'intuizione di Saelemaekers che entra al 59' e al 61' firma il pari, poi l'ingresso di Rensch che serve l'assist al bacio per il 2-1 di Dovbyk. Le mosse di Ranieri pagano e stravolgono una gara che fino a quel momento il Como aveva giocato alla perfezione, realizzando la rete del vantaggio al 44' con Da Cunha.

Mentre continuano discussioni e polemiche, i tifosi del Fenerbahce confermano il loro pieno sostegno a Mourinho. Durante la sfida contro l'Antalyaspor, terminata per 3-0 per i padroni di casa, i tifosi hanno mostrato uno striscione speciale per il tecnico portoghese: "We stand with you", ovvero "Siamo insieme a te".

Fonseca nei guai. Nel secondo tempo di Lione-Brest, terminata con una importante vittoria per gli uomini allenati dal portoghese, lo stesso Fonseca nel finale di partita era ancora nervosissimo. Al 97' ha sfogato tutta la sua rabbia con l'arbitro Millot, urlando e andando testa a testa contro di lui, e il direttore di gara non ha potuto far altro che espellerlo. Rischia 7 mesi di squalifica.