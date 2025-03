Champions League. Juric, Indian Wells e Lega Pro: le ultimissime

Derby spagnolo tra Ancelotti e Simeone agli ottavi di finale di Champions League.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Rudiger, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Brahim Diaz; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr. All. Ancelotti

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Llorente, Lino; Griezmann, Alvarez. All. Simeone

Il Southampton è sempre più vicino all'aritmetica retrocessione in Championship. La squadra inglese non ha giovato di alcun effetto da quando Ivan Juric a dicembre è stato nominato allenatore. Juric con il Southampton ha firmato un contratto di diciotto mesi, ma è molto difficile immaginare di vedere l'allenatore croato in panchina all'inizio della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal The Sun, la società avrebbe individuato come successore Danny Rohl, attuale allenatore dello Sheffield Wednesday.

È stato sorteggiato il tabellone del BNP Paribas Open, il torneo "1000" combined in programma dal 3 al 16 marzo sul cemento di Indian Wells. Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini sono pronti a guidare la truppa azzurra: entrambi inseriti tra le prime 32 teste di serie del main draw, faranno il loro debutto a partire dal secondo turno.

I nodi arrivano al pettine. E si annunciano clamorose rivoluzioni in classifica che potrebbero impattare anche sulla vittoria finale. Annunciati dalle scorse settimane, dopo la chiusura delle indagini in corso comunicate alle società, sono arrivati anche i deferimenti. Manca quello della Turris, ma è una questione solo di giorni. Intanto, il Procuratore Federale, in seguito alle segnalazioni della Covisoc, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, 4 società di Lega Pro: Triestina (Gir. A), Lucchese (Gir. B), Messina e Taranto (Gir. C), nonché i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti, per una serie di violazioni di natura amministrativa e per non aver rispettato i termini perentori di alcune scadenze.