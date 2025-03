Champions League, Lazio, Kyrgios e Neymar: le ultimissime

Tutto pronto per il big match della serata, la super sfida al Parco dei Principi tra Psg e Liverpool. Un dubbio per Luis Enrique nel tridente: con Barcola e Dembélé al momento è favorito Douè su Kvaratskhelia. In difesa Beraldo è in vantaggio su Pacho. Dubbi sulle condizioni di Gakpo, Jota potrebbe essere il centravanti nei Reds. Szoboszlai si gioca un posto con Jones.

"La Lazio si stringe alla famiglia di Bruno Pizzul, ex calciatore in gioventù e colonna portante delle telecronache italiane. Inconfondibile timbro di voce, Pizzul è stato fonte di ispirazione per innumerevoli giornalisti che si sono successivamente avvicinati alla professione. Mancheranno a tutti la sua pacatezza e la sua eleganza". Così, in una nota sul proprio sito ufficiale, la società biancoceleste ricorda Bruno Pizzul, giornalista e storica voce della Nazionale italiana scomparso all'età di 86 anni.

Forfait in arrivo per Nick Kyrgios al Masters 1000 di Indian Wells? Il tennista australiano, durante una sessione di allenamento con il giapponese Sho Shimabukuro, è stato costretto a fermarsi per un problema al polso. Sul web è comparso il video del classe 1995 dolorante a fondo campo, mentre assieme al suo staff analizza il problema. Le smorfie, però, non fanno presagire niente di buono in vista dell'esordio nel torneo sul cemento californiano.

Una proposta di matrimonio dagli spalti: l'ha rifiutata Neymar in occasione dell'ultima partita del campionato Paulista, vinta dal suo Santos con il finale di 2-0 sul Bragantino. L'episodio, curioso, si è verificato mentre Neymar si stava dissetando. L' attaccante brasiliano si è accorto che dagli spalti qualcuno lo stava chiamando con una certa insistenza, si è girato ed è rimasto sorpreso nello scoprire che era per una proposta di matrimonio da parte di una tifosa: "Neymar, Sposami!". Neymar è dapprima rimasto stupito, ha sgranato gli occhi, poi l'ha presa con ironia. Si è rivolto verso il settore del Vila Belmiro mostando l'anulare sinistro, a indicare che è già sposato ed è tornato in campo con un sorriso sul volto.