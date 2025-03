Roma, Lazio, Fiorentina e Mourinho: le ultimissime

La Roma la ribalta e regala una serata magica ai suoi tifosi: 2-1 all'Olimpico contro l'Athletic Bilbao grazie al gol allo scadere di Shomurodov su assist di Saelemaekers. I cambi di Ranieri mandano i giallorossi a Bilbao con un gol di vantaggio. Rete decisiva nel recupero dopo che Angelino aveva risposto a Inaki Willliams.

Una serata da Lazio. In nove vince 2-1 contro il Viktoria Plzen. Apre Romagnoli, poi nel secondo tempo segna Durosinmi. I ragazzi di Baroni vanno in balìa dei padroni di casa. Soffrono, rischiano il gol, Rovella espulso così come Gigot. In nove Provedel salva un paio di tiri. Poi Isaksen si inventa un gol incredibile all’ultimo secondo. Alla fine è festa biancoceleste.

Fiorentina sconfitta in Grecia. Nella sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Conference League, la squadra di Palladino è stata sconfitta dal Panathinaikos per 3-2. Dopo aver incassato due gol nei primi venti minuti, i toscani erano riusciti a pareggiare la partita grazie alle reti di Beltran e Fagioli (la prima con la nuova maglia), ma alla fine a decidere la sfida è stato il gol di Tete a inizio ripresa. La qualificazione si giocherà al ritorno, in programma giovedì 13 marzo al Franchi.

"Non sono stati intelligenti nel modo in cui mi hanno attaccato, perché non conoscevano il mio passato". Così José Mourinho a Sky Sports News dopo le accuse di razzismo che gli sono state rivolte dal Galatasaray a margine del derby di Istanbul: pareggiato 0-0 dominando in trasferta con il suo Fenerbahce. Mourinho ha spiegato: "Non conoscono i miei legami con l'Africa, con la gente africana, con i giocatori africani e con le associazioni benefiche africane. Tutti sanno chi sono come persona. Tutti conoscono i miei difetti, ma questo non lo è. Anzi, è esattamente il contrario".