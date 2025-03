Inter-Feyenoord, Liveropool-PSG, Pogba e Musetti: le ultimissime

Torna in campo la Champions League. Alle 21 lo Stadio San Siro ospiterà il ritorno degli ottavi tra Inter e Feyenoord. Questa la probabile formazione di mister Inzaghi. INTER (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Thuram.

L'altro grande match delle 21 è ovviamente Liverpool-PSG. Queste le probabili formazioni. LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Diogo Jota. PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

Oggi termina la squalifica di 18 mesi per doping di Paul Pogba. Il francese intanto ha ricevuto diverse offerte: una destinazione che potrebbe concretizzarsi è l’Inter Miami di David Beckham, ma anche l'Olympique Marsiglia ha sondato il terreno. Un’altra possibilità è rappresentata dalla Saudi League, con l’Al-Ittihad di Karim Benzema che potrebbe essere una destinazione plausibile.

"È difficile non essere dispiaciuti per come è girata la partita". Rammarico nelle parole di Lorenzo Musetti, sconfitto dal 20enne francese Arthur Fils in tre set nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Sono dispiaciuto per il modo in cui ho affrontato la partita a livello di atteggiamento - ha detto Musetti ai microfoni di 'Sky Sport' -. Ho raccolto meno di quello che avrei dovuto".