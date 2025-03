Juve, Roma, Inter e Paredes: le ultimissime

La proprietà (o il controllo) della Juve potrebbe passare di mano se le indiscrezioni circolate ieri saranno confermate dai fatti, pur restando nella cerchia familiare, con il ritorno al comando di Andrea Agnelli. John Elkann, principale azionista di Exor attraverso la holding di famiglia, ha un legame affettivo con il club che fu il grande amore del nonno, l’Avvocato, a cui deve in gran parte la sua ricchezza. Cedere la Juve significherebbe recidere quel legame ma cederla al cugino tenendola in ambito familiare, col nome Agnelli in primo piano, sarebbe l’uscita migliore.

Ultime prove tattiche, questa mattina la Roma chiuderà la preparazione alla sfida contro il Bilbao con l’allenamento di rifinitura al Fulvio Bernardini prima di partire per la Spagna. Soltanto dopo questo ultima seduta Ranieri deciderà quale sarà il suo centravanti titolare. I giochi infatti sono ancora tutti aperti tra Shomurodov e Dovbyk: entrambi si sfideranno fino alla partitella finale per prevalere e giocare titolare contro l’Athletic.

Missione compiuta per l'Inter di Simone Inzaghi, che dopo aver vinto 2-0 a Rotterdam nell'andata degli ottavi di Champions League affronterà in una nuova doppia sfida i tedeschi del Bayern Monaco. La prima delle due gare si giocherà sul prato dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera (8 o 9 aprile, con orario ancora da definire). Quella di ritorno a San Siro (15 o 16 aprile, con orario ancora da definire).

Leandro Paredes ha firmato ufficialmente il rinnovo con la Roma fino al 2026. Sotto la foto dell'annuncio, però, non sono mancate le critiche da parte dei tifosi del Boca Junior. I supporters argentini hanno accusato il calciatore giallorosso di fare false promesse in diversi commenti, a cui però ha risposto prontamente Camilla Galante, moglie di Paredes. In una risposta ha per esempio scritto: "Ti mando tanti baci, inviodosa". La rabbia dei tifosi del Boca nascerebbe dal fatto che in Argentina si parli di una clausola per trasferirsi nel club di Buenos Aires, anche se il giocatore e la Roma hanno smentito.