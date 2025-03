Lazio, Roma, Genoa-Lecce e Formula 1: le ultimissime

Europa League, ai quarti di finale sarà Lazio-Bodo/Glimt. I biancocelesti hanno eliminato il Viktoria Plzen, i norvegesi hanno ribaltato il pronostico avendo la meglio nel doppio confronto con l'Olympiacos. Lazio-Bodo/Glimt sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky. L'andata è in programma per il 10 aprile all'Aspmyra Stadion, il ritorno il 17 aprile all'Olimpico. Entrambi i match avranno inizio alle 21.

Mats Hummels, protagonista in negativo dell'eliminazione della Roma dall'Europa League per mano dell'Athletic Bilbao, si scusa sui social sulla sciocchezza che gli è costata l'espulsuone: "Voglio scusarmi con i nostri tifosi e i miei compagni. Oggi ho deluso tutti con un errore che è stato semplicemente stupido e orrendo. Questa era una di quelle partite in cui la mia squadra poteva contare su di me, ma ho compromesso tutto e infranto il sogno del club di vincere l'Europa League. Non so che altro dire, sono così deluso da me come tutti voi".

Alle 20.45 di oggi prenderà il via la 29esima giornata di Serie A con l'anticipo tra Genoa e Lecce, queste le probabili formazioni. GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj; Zanoli, Miretti, Ekhator; Pinamonti. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha; Pierotti, Helgason, Tete Morente; Krstovic.

Prove libere di Melbourne che sono andate in archivio con Charles Leclerc davanti a tutti, a dare un po' di fiducia alla Ferrari. Il monegasco, nelle libere 2 del GP Australia, ha preceduto le due McLaren di Piastri e Norris, con Hamilton 5° e Verstappen 7°.