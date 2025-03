Roma, Inter, Huijsen e Hamilton: le ultimissime

La Roma dovrà fare a meno di Paulo Dybala per almeno un mese. È questo l’esito degli esami a cui è stato sottoposto stamattina, al campus di Trigoria, il campione argentino. La speranza è che Dybala torni per il derby del 13 aprile o per la sfida casalinga con il Verona (salterà sicuramente Lecce e Juventus), ma la sua situazione sarà valutata giorno per giorno.

Una vittoria fondamentale per la corsa allo Scudetto, quella dell'Inter in casa dell'Atalanta. Eppure, nonostante il successo, non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi. Al GeWiss Stadium si è verificato un nuovo infortunio per gli esterni a disposizione dell'allenatore. Questa volta è stato il turno di Denzel Dumfries. L'olandese, uscito nel corso del secondo tempo, rimarrà fermo per circa due settimane, saltando quindi gli impegni con l’Olanda.

Dean Huijsen convocato per la prima volta dalla nazionale spagnola. Questa la scelta del ct Luis De La Fuente dopo il problema fisico patito da Iñigo Martínez al termine di Atletico Madrid-Barcellona. Originario di Amsterdam, l'ex Juve e Roma ha scelto di rappresentare le Furie Rosse e sarà chiamato ad affrontare proprio la "sua" Olanda nei quarti di finale di UEFA Nations League.

La reazione della stampa inglese al brutto fine settimana della Ferrari in Australia può essere riassunta più o meno così: “Peggio di così non potrà andare in futuro”. Si punta su uno scatto di orgoglio di Lewis Hamilton in vista dei prossimi gran premi. Soprattutto perché è apparso evidente che il feeling con la monoposto non è ottimale e può crescere con la conoscenza. Così come le comunicazioni con gli ingegneri. Il commento più pesante per Hamilton arriva dal Daily Mail: “Dopo l’accidentato debutto in Australia con la Ferrarri, questo di Hamilton sembra già un tour d’addio.”