Hermoso, Candreva, Fiorentina e Nazionale: le ultimissime

Intervento eseguito "con successo" per Mario Hermoso che, come spiega il Bayer Leverkusen (club in cui è approdato lo scorso gennaio in prestito dalla Roma), dopo l'infortunio alla spalla accusato nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco è stato operato oggi (18 marzo) a Madrid. I giallorossi difficilmente riusciranno ora a cederlo a titolo definitivo. Con un contratto da 3,5 milioni a stagione in scadenza nel 2027, è infatti probabile che il difensore si ritrovi nuovamente a Trigoria la prossima estate.

Antonio Candreva ha deciso di ritirarsi. Lo ha fatto pubblicando una lettera di addio al calcio, letta in un video che ritrae l'ex calciatore a San Siro, stadio nel quale ha giocato nel corso della sua parentesi all'Inter. Il classe 1987 era rimasto svincolato al termine della scorsa stagione. Al termine del video, però, Candreva ha annunciato come il suo futuro sarà nel calcio: "Un nuovo punto di partenza, ci vediamo presto".

Pesante multa alla Fiorentina per la coreografia ideata dai tifosi viola nel corso della sfida con la Juventus, vinta al Franchi con il risultato di 2-0. Al club viola sono stati inflitti 50.000 euro di multa con diffida, "per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato "Curva Ferrovia", prima dell'inizio della gara, esposto una coreografia contenente un'espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria.

Grande attesa per la sfida tra Italia e Germania, valida per i quarti di finale della Nations League ed in programma giovedì (20 marzo, ore 20:45) allo stadio Meazza di San Siro. Gli azzurri di Luciano Spalletti saranno chiamati ad una prova di carattere contro un avversario storico. È stato designato l'arbitro della gara: a dirigere Italia-Germania sarà il francese Francois Letexier.