Calafiori, Bove, Roma e atletica: le ultimissime

Stop per Riccardo Calafiori, vittima di un infortunio al ginocchio sinistro nei minuti di recupero della gara persa 2-1 dall'Italia contro la Germania nell'andata dei quarti di finale di Nations League. Il difensore dell'Arsenal si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al legamento collaterale tra il primo e il secondo grado, con tempi di recupero compresi tra le 2 e le 3 settimane.

Da ieri il centrocampista Edoardo Bove è ricoverato all'Ospedale Torrette di Ancona per alcuni test da effettuare dopo le cure seguite al malore che lo ha colpito l'1 dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter, per cui gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo."ACF Fiorentina informa che, nella giornata di ieri, giovedì 20 Marzo, il calciatore Edoardo Bove è stato sottoposto ad accertamenti cardiologici approfonditi di tipo elettrofisiologico nella Clinica di Cardiologia e Aritmologia dell’AOUM diretta dal Prof. Antonio Dello Russo, con la supervisione del Prof. Paolo Zeppilli consulente del giocatore". Questo il comunicato pubblicato dalla Fiorentina sul sito ufficiale.

Non è iniziata al meglio, per la Roma, questa sosta per le nazionali. La squadra giallorossa, che nei giorni scorsi ha perso Dybala fino al termine della stagione, ha visto un altro giocatore subire un infortunio. Si tratta di Saud Abdulhamid. Il terzino giallorosso è uscito anzitempo dal campo nel corso della sfida dell'Arabia Saudita contro la Cina a causa di un problema alla coscia.

Andy Diaz entra nella storia dell'atletica italiana. L'italo-cubano trionfa nella finale di salto triplo ai Mondiali indoor di Nanchino, conquistando la medaglia d'oro. Ma non solo: con la misura di 17.80 ottiene anche il nuovo record italiano della disciplina.