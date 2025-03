Roma, Juve, Inghilterra e McGregor: le ultimissime

Sono ore di apprensione in casa Roma dopo l'infortunio occorso a Tommaso Baldanzi nel corso dell'amichevole tra le nazionali Under 21 di Italia e Olanda, giocata a Venezia nel pomeriggio di venerdì 21 marzo. Il trequartista giallorosso è stato costretto a lasciare il campo attorno all'ora di gioco per il duro intervento di un giocatore degli Oranje, che lo ha colpito all'altezza del ginocchio.

Andrea Cambiaso non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la gara di ritorno dei quarti di finale di Nations League contro la Germania. Il difensore della Juventus, arrivato in ritiro ad Appiano Gentile con un trauma alla caviglia sinistra riportato durante la partita di campionato contro la Fiorentina, non ha recuperato completamente.

Si alza il sipario sui gironi europei di qualificazione ai Mondiali che si disputeranno nel 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Nella prima giornata dei raggruppamenti, fari puntati sull'Inghilterra del neo ct Thomas Tuchel, all'esordio sulla panchina dei Tre Leoni: nella suggestiva cornice di Wembley, Kane e compagni piegano 2-0 l'Albania di Sylvinho.

Conor McGregor, ex campione di Arti marziali miste, ha annunciato la sua candidatura per le presidenziali irlandesi. A distanza di tre giorni dalla visita con Donald Trump alla Casa Bianca, McGregor ha rotto gli indugi ed ha scelto di scendere in campo in prima persona, in vista delle elezioni, programmate per il prossimo 11 novbembre.