Napoli, Formula 1, Paredes e Berrettini: le ultimissime

Edon Zhegrova rappresenta l'identikit dell'esterno ideale che il Napoli vorrebbe regalare al suo allenatore. Il club aveva fatto un tentativo già a gennaio, il Lilla si era opposto all'addio a metà stagione. Lui, invece, aveva aperto al trasferimento. Lo stesso Zhegrova ha annunciato di non voler rinnovare e si aspetta di poter partire a giugno. Il prezzo è tra i 20 e i 25 milioni.

Dopo la grandissima prestazione di Lewis Hamilton nella Sprint Race, con pole e vittoria, le qualifiche del Gp della Cina, sul circuito di Shanghai, si chiudono con un po' di delusione per la Ferrari. Hamilton e Leclerc si piazzano in terza fila, rispettivamente quinto e sesto. In pole Piastri, seguito da Russell, Norris e Verstappen.

Leandro Paredes conferma la presenza di una clausola a favore del Boca all'interno del rinnovo con il club giallorosso fino al 2026. Secondo i media argentini, queste le cifre: la clausola sarà valida per i prossimi tre mercati e obbligherebbe la Roma a vendere il suo calciatore in caso di offerta del Boca pari o superiore a 3,5 milioni di euro. Un'offerta che potrà essere versata anche in quattro rate da 875 mila euro ciascuna.

Matteo Berrettini è pronto a scendere in campo per l’esordio nell'Atp Masters 1000 di Miami. Il tennista romano inizia il suo percorso dal secondo turno dove troverà il francese Hugo Gaston. La sfida tra i due tennisti è stata calendarizzata come quarto incontro del Court1, ed è prevista da programma non prima delle ore 19.30, orario italiano.