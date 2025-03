Italia, Juve, Pessina e Musetti: le ultimissime

Al Signal Iduna Park di Dortmund è stata la notte di Germania-Italia, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Nations League: azzurri eliminati. Si ripartiva dal 2-1 in favore della nazionale tedesca nella gara di andata a San Siro grazie ai gol nella ripresa di Kleindienst e Goretzka, che hanno reso vana la momentanea rete del vantaggio messa a segno in avvio di primo tempo da Tonali. Gli uomini di Spalletti sono stati estromessi dalla competizione per effetto del 3-3 finale. Primo tempo da incubo: 3-0 per i tedeschi con gol di Kimmich alla mezz'ora su calcio di rigore, Musiala al 36' e Kleindienst al 45'. Nel secondo tempo doppietta di Kean (49' e 69'), seguita dal penalty trasformato da Raspadori al 95'.

Thiago Motta non è più l'allenatore della Juventus. La notizia era attesa dalla giornata di ieri, 22 marzo, ma adesso è arrivata l'ufficialità. Al suo posto è stato scelto Igor Tudor. Per il croato si tratta di un ritorno in bianconero, dopo averci giocato dal 1998 al 2005, oltre ad aver svolto il ruolo di vice di Pirlo nella stagione 2020-21.

Stagione finita per Matteo Pessina, costretto ad operarsi per risolvere definitivamente il problema che lo ha tenuto ai box per gran parte del campionato. Lo scorso autunno, il centrocampista del Monza aveva riportato la lesione parziale del tendine prossimale del bicipite femorale, che lo ha tenuto ai box per più di tre mesi. In prossimità del rientro in campo, l'ex Atalanta ha sentito di non essere ancora pronto e ha scelto insieme allo staff medico brianzolo di sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Dopo aver battuto all’esordio il francese Halys, Lorenzo Musetti sconfigge anche il canadese Felix Auger-Aliassime, raggiungendo gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami. Dopo aver perso il primo set, il tennista azzurro si impone in rimonta, con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-3.