Lazio, Juve, Mondiali 2026 e Atp Miami: le ultimissime

Patric si è operato alla caviglia. Con un lungo messaggio accompagnato dalla foto sul letto di ospedale, ad annunciarlo è stato lo stesso difensore spagnolo della Lazio, che ha voluto fare chiarezza sulle sue condizioni fisiche. "Avrei voluto esserci ancora, ma il dolore e instabilità mi hanno costretto a prendere una decisione che mai avrei voluto immaginare: sottopormi all’operazione chirurgica. Adesso inizia un nuovo percorso". È

Teun Koopmeiners ha pubblicato sui suoi profili social un messaggio decisamente criptico. Dopo gli impegni con la nazionale dei Paesi Bassi, il centrocampista ha scritto questa frase sotto una foto di lui con la maglia della nazionale: "Un sacco di cose positive da portarsi dietro da questa settimana".​ Un commento, a cui ha messo mi piace anche Vlahovic a pochi giorni dall'esonero di Thiago Motta.

Notte da sogno per l'Argentina che travolge 4-1 il Brasile nelle qualificazioni sudamericane e stacca il pass per i Mondiali del 2026, in programma il prossimo anno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Per Vinicius Junior e compagni la qualificazione alla Coppa del Mondo è ancora tutta da conquistare.

Jasmine Paolini, n.7 del mondo e sesta testa di serie del tabellone, ha battuto nettamente la polacca Magda Linette, n.34 del ranking Wta, conquistando una spettacolare semifinale. Lorenzo Musetti, invece, non è riuscito a superare un Djokovic in gran forma: l'azzurro cede in due set con un doppio 6-2. A notte inoltrata Matteo Berrettini strappa il pass per i quarti di finale al termine di una partita epica vinta contro De Minaur in due set (6-3, 7-6).