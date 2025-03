Mancini, Lazio, Berrettini e Dybala: le ultimissime

«Futuro? Vediamo quello che verrà, nel calcio può cambiare tutto dalla sera alla mattina. Bisogna saper scegliere». Sono queste le parole di Roberto Mancini, ex ct della Nazionale, durante il laboratorio ‘Il giurista entra in campo’ nell’ambito dell’Academic Gym con Guglielmo Stendardo alla LUISS, a chi chiedeva se fosse pronto per un ritorno in panchina.

Baroni ha rivisto la squadra dopo dieci giorni, momento utile per guardare i suoi uomini negli occhi e dare il via ad un patto di riscossa. L’allenamento di ripresa è iniziato con 40 minuti di ritardo, tempo necessario per avviare il lavoro in palestra e avere un primo veloce raffronto su ciò che è stato e su ciò che dovrà essere. Baroni ha trasmesso i concetti motivazionali che gli sono più cari.

Dopo due ore e quarantasei minuti, sei match point annullati e una lunga battaglia in campo, Matteo Berrettini si è arreso a Taylor Fritz, nei quarti di finale del torneo di Miami. Il tennista romano ha giocato alla pari con lo statunitense, che si è imposto con il risultato di 7-5, 6-7, 7-5. "E' stato un match di altissimo livello - ha detto Berrettini dopo la gara - peccato per il risultato finale, ma è stata una delle mie migliori gare disputate su questa superficie".

L'asse Roma-Boca Juniors rimane sempre più chiacchierato, ora i nomi al centro sono quelli di Paredes e Dybala. Del possibile ritorno in Argentina ne ha parlato la moglie dell'ex Juve Oriana Sabatini: "Se Paulo andasse al Boca Juniors avrò problemi molto grandi a casa per mio padre, morirebbe. Infatti il padre della cantante argentina, Osvaldo, è un grande tifoso del River. "A lui non importa di nient'altro, a casa mia questa è una cosa molto seria. Io lo sosterrò qualsiasi cosa scelga".