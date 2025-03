Juve, Roma, Napoli e Nba: le ultimissime

Riparte il campionato dopo la sosta per le nazionali. Tante novità, soprattutto in casa Juventus. Queste le probabili scelte di Tudor. JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kalulu, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, K.Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

L'anticipo del sabato sera andrà in scena al Via del Mare, dove il Lecce di Giampolo ospiterà la Roma di Ranieri. Ecco la proababile formazione giallorossa. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Lo.Pellegrini; Dovbyk.

Dopo la sosta per le nazionali si riparte alla grande con il big match di campionato tra Napoli e Milan, in programma domani (domenica) alle 20:45. Conte, che ritrova Neres dopo il lungo infortunio, ha parlato in conferenza stampa. "Nell'ultimo periodo meritavano qualcosa in più. Spesso si collega il risultato al valore della prestazione, ma ci sono state partite dove meritavamo di più. Nelle gare ci sono i momenti, dobbiamo riconoscerli e adeguarci in base alle situazioni che arrivano. A volte lo facciamo benissimo, altre meno bene ma fa parte del percorso di crescita".

Conferme, sorprese e grande spettacolo nelle sette partite della Nba che sono andate in scena nella notte italiana. A Detroit l'aria è davvero cambiata. I Pistons battono 133-122 Cleveland (capolista della Eastern Conference), fanno un altro passo verso i playoff ma soprattutto, per la prima volta dal 2016, si assicurano un bilancio stagionale positivo visto che si tratta della 42esima vittoria.