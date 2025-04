Dopo il pari nel derby di Coppa Italia con il Milan di Conceiçao, in occasione della semifinale d'andata del torneo, l'Inter di Simone Inzaghi è pronta ad affrontare la trasferta di Parma. Queste le probabili formazioni. PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Hernani; Man, Bonny, Almqvist. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, L. Martinez.

Il sabato di Serie A si apre con il match tra Monza e Como, queste le probabili formazioni. MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, D'Ambrosio; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Baldé, Dany Mota. COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Roberto, da Cunha; Strefezza, Paz, Diao; Cutrone.

In un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport Stadio, Mile Svilar, alla vigilia del big match contro la Juve, ha dichiarato il suo amore al club giallorosso: "Perché non ho ancora rinnovato con la Roma? Non capisco la fretta, ho un contratto fino al 2027. Non c’è bisogno di fare casino. Sembra che questa vicenda importi più a voi che a me. I soldi contano ma il posto in cui stai bene e in cui vedi un progetto conta di più".

È stata archiviata l’accusa di razzismo per José Mourinho. L'episodio per il quale era stato indagato un mese fa il tecnico portoghese, nel derby tra Galatasaray e Fenerbahçe finito poi 0-0, aveva scatenato moltissime polemiche in Turchia, e non solo. Le parole dello Special One erano state forzatamente considerate dal Galatasaray non solo offensive ma addirittura razziste, a causa del termine “scimmie".