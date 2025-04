Bayern Monaco-Inter, Atp Montecarlo, Champions League e Olimpiadi invernali 2026: le ultimissime

All'Allianz Arena di Monaco di Baviera alle 21 di oggi andrà in scena Bayern Monaco-Inter, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Questa la probabile formazione di Simone Inzaghi: INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.

Esordio amaro nel torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo per Fabio Fognini, travolto ed eliminato al debutto dall'argentino Francisco Cerundolo. Il tennista ligure si arrende al numero 22 del mondo, che si impone in due set per 6-0, 6-3, guadagnandosi la sfida al secondo turno contro Carlos Alcaraz.

La Uefa ha aperto la vendita dei biglietti per la finale di Champions League 2025, in programma sabato 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. I prezzi variano in base alla categoria: si parte da 70 euro per il settore "Fan First" (riservato solo ai tifosi delle squadre finaliste) e ai posti per disabili, fino ad arrivare ai 950 euro della Categoria 1.

Sarà composto da 377 case mobili il villaggio olimpico e paralimpico di Cortina d'Ampezzo per le Olimpiadi invernali 2026: destinate ad ospitare i 1.400 atleti dei Giochi di Milano-Cortina, sono al 100% made in Italy e "progettate per garantire funzionalità, accessibilità e benessere, con arredi ergonomici, spazi ottimizzati e sistemi di domotica". Il villaggio sarà consegnato e collaudato entro ottobre, ma da oggi è possibile vederlo in anteprima a Milano.