Bayern Monaco-Inter, Juve, Olimpiadi invernali e Berrettini: le ultimissime

Una grande Inter vince 2-1 in casa del Bayern Monaco, che non perdeva in casa da quattro anni. Prestazione, qualità nei momenti decisivi, capacità di soffrire e un'enorme personalità, la squadra di Inzaghi mette tutto dentro nell'andata dei quarti di finale di Champions League.

Il male di stagione della Juve resta l’allergia al gol. Perché, Vlahovic e Kolo Muani stanno continuando a vivere due crisi di astinenza? La Signora avrebbe messo gli occhi su Jonathan David, attaccante del Lilla che, pur avendo rallentato un po’ in questo 2025, in stagione ha già raggiunto 23 gol e 10 assist. David a giugno si libera a parametro zero, anche se chiede almeno 7 milioni netti annui di stipendio, altri 10 alla firma e 5-6 di commissioni per l’entourage. Se avesse un contratto, però, forse non basterebbero 60 milioni per comprare il suo cartellino.

Dalle 10 di oggi è possibile acquistare liberamente i biglietti per assistere ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Non è più necessaria alcuna registrazione né procedura particolare, sarà sufficiente collegarsi al portale tickets.milanocortina2026.org e scegliere una o più gare in cui dare sfogo a passione e tifo.

Impresa clamorosa di Matteo Berrettini che vola al terzo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista azzurro batte in rimonta il tedesco Alexander Zverev, numero due del mondo e prima testa di serie del tabellone, con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-5 dopo due ore e mezza di partita.