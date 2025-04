Serie A, Napoli, Liverpool e Coppa Libertadores: le ultimissime

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera una dozzina di calciatori di Serie A sarebbe indagata per scommesse illegali. Tutto nasce dall'analisi dei telefoni di Fagioli e Tonali. I nomi sono tutti di primissimo piano: Zaniolo, Florenzi, Paredes, McKennie, Di Maria, Bellanova, Ricci, Buonaiuto, Cancellieri, il difensore dominicano Adames Hector Junior Firpo del Leeds United, il tennista Matteo Gigante e un’altra decina di non sportivi. I fatti contestati risalgono al periodo 2021-2023.

Gli esami ai quali si è sottopostoAlessandro Buongiorno hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Come annunciato attraverso la nota del club "Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Il numero 4 sicuramente non prenderà parte alla sfida del Napoli contro l'Empoli, in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Maradona.

Momo Salah rinnova con il Liverpool. È ufficiale il prolungamento di contratto del fuoriclasse egiziano, che continuerà ad illuminare Anfield Road con le sue giocate anche nelle prossime stagioni. "La storia continua", ha scritto il club inglese sui propri canali social, dove è stato pubblicato un video emozionale che vede l'ex Roma protagonista al centro del campo, in un Anfield completamente deserto.

Due morti fuori dallo stadio prima di una sfida di Copa Libertadores. È quanto accaduto a Santiago del Cile, prima della partita tra il Colo-Colo e il Fortaleza. Secondo quanto riportato dal procuratore della Repubblica, Francisco Morales, prima del fischio d'inizio, un gruppo di tifosi avrebbe provato ad accedere all'Estadio Monumental e, con la polizia intenta a seguirli, si è verificato il crollo di una recinzione, che avrebbe quindi provocato la morte.