Juve-Lecce, Inter-Cagliari, Gaby Jean e Atp Montecarlo: le ultimissime

All'Allianz Stadium è stata la notte di Juve-Lecce, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A. I bianconeri hanno vinto 2-1 grazie ai gol di Koopmeiners al 2' e Yildiz al 33' ai quali ha solo parzialmente replicato Baschirotto all'87'. Tre punti che valgono il ritorno in zona Champions. Seconda vittoria interna consecutiva e il terzo risultato utile di fila della gestione Tudor, momentaneo terzo posto in classifica in attesa di Atalanta-Bologna.

Nonostante le fatiche della Champions, l'Inter supera 3-1 il Cagliari senza particolari problemi al Meazza, portandosi nuovamente a +6 sul Napoli, che se la vedrà contro l'Empoli lunedì 14 aprile. La prima frazione vede la squadra nerazzurra dominare, con una grande occasione sprecata da Lautaro nei primi minuti: l'attaccante argentino non riesce a centrare la porta con il mancino da buona posizione.

Dopo il gol incassato in avvio, subito un'altra tegola per Marco Giampaolo nel primo tempo di Juventus-Lecce: problema al ginocchio sinistro per Gaby Jean, uscito in barella con le mani sul volto, visibilmente dolorante. Da valutare le sue condizioni in vista del rush finale di campionato, ma si teme un lungo stop.

Lorenzo Musetti è il secondo finalista del Masters 1000 di Montecarlo. L'italiano sfiderà Carlos Alcaraz domani domenica 13 aprile a partire dalle ore 12:00.