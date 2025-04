Lazio, Tacconi, Sinner e Brignone: le ultimissime

Una coreografia da brividi e una prestazione incoraggiante. La Lazio, il giorno dopo il d

In una nota pubblicata sul sito, il club del presidente Lotito ringrazia "profondamente tutto il popolo biancoceleste presente ieri allo stadio. La straordinaria scenografia realizzata dalla tifoseria e da tutto il pubblico laziale ha emozionato profondamente giocatori, staff e società, nonchè tutto il pubblico che ci ha seguito da casa, creando un'atmosfera unica che resterà impressa per sempre nella storia della Lazio. La passione, la creatività e l'amore dimostrati da tutti voi hanno reso la serata indimenticabile, sottolineando ancora una volta quanto sia speciale il legame che ci unisce. Grazie a voi per aver trasformato una partita in un momento storico".

Stefano Tacconi in visita al Murales Maradona ai Quartieri Spagnoli a Napoli. L'ex portiere, che il 3 novembre 1985 subì gol sulla celebre punizione calciata da El Pibe de Oro dentro l'area di rigore (Napoli-Juve 1-0), ha lasciato in Largo Maradona un quadro che ritrae il suo abbraccio con Diego alla fine di quella leggendaria partita. Accompagnato da sua moglie Laura e da suo figlio Andrea, Tacconi ha emozionato tutti i presenti per il bel gesto in memoria di un avversario di mille battaglie sul campo, con il quale ha sempre avuto rapporti cordiali.

Il Masters 1000 di Montecarlo si è chiuso ieri con la vittoria di Carlos Alcaraz su Lorenzo Musetti (infortunatosi nel terzo set), e su quegli stessi campi tornerà ad allenarsi Jannik Sinner. Da oggi il numero uno del ranking mondiale (che rimarrà tale fino al rientro dalla squalifica) può tornare ad allenarsi in centri ufficiali riconosciuti dall'Atp, ma il lavoro sulla terra rossa comincerà domani: tornerà solo oggi nel Principato dopo essere stato a Merano, dove ha ricevuto il premio di sportivo dell'Alto-Adige dell'anno.

Federica Brignone è tornata a parlare dopo il terribile incidente e l'operazione alla gamba a cui ha dovuto sottoporsi. La sciatrice azzurra, reduce dal trionfo in Coppa del Mondo, sta iniziando la riabilitazione ma non sono ancora chiari i tempi di recupero: "Sto bene, non pretendo di non avere dolore ma pensavo molto peggio. Ho iniziato la fisioterapia a Torino. Miglioro ogni giorno un pochettino, ora il mio focus è quello. Non ho ancora avuto modo e tempo di annoiarmi".