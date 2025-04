Lazio-Roma diretta derby, scontri tra tifosi e polizia fuori dall'Olimpico

La Capitale è pronta a vivere il suo derby numero 184 in gare ufficiali. Lazio e Roma si affrontano allo stadio Olimpico per la 32esima giornata di Serie A, che Dopo il 2-0 dell’andata dello scorso 5 gennaio, la squadra di Claudio Ranieri potrebbe vincere entrambe le stracittadine stagionali in campionato per la prima volta dal 2015/16. Mentre i ragazzi allenati da Marco Baroni cercano i 3 punti dopo il ko in Europa League contro il Bodo: la vittoria vale un posto da Champions League in classifica.