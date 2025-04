Alcaraz e la previsione su Sinner e il Roland Garros: “Basta, non voglio pensarci”

Prima la festa per la conquista del Masters 1000 di Montecarlo, in finale contro Lorenzo Musetti. Poi, però, Carlos Alcaraz si lascia sfuggire anche qualche parola sul futuro. Tra poco più di un mese dovrà difendere il titolo vinto al Roland Garros nel 2024, in quel torneo dove Sinner conquistò la leadership del ranking Atp poi mai abbandonata. "Negli ultimi mesi ho imparato a non pensare a nulla che non sia quello che accade in campo - ha spiegato in conferenza stampa -. Voglio godermi il momento e basta. Non penso più alla classifica. Vedremo cosa succederà il prossimo mese e fino al Roland Garros. Probabilmente le persone vogliono vedere una finale tra me e Sinner".