Napoli-Udinese, Fagioli, Malagò e Osimhen: le ultimissime

Posticipo scoppiettante allo stadio Maradona, con il Napoli che travolge l'Empoli per 3-0 e chiude la 32esima giornata di Serie A, riportandosi a un passo dall'aggancio all'Inter capolista. La squadra di Antonio Conte in questo lunedì sera domina i toscani di D'Aversa con una splendida doppietta di McTominay al 18' e al 61', e con la firma di Lukaku al 56'.

Nicolò Fagioli ha scritto un lungo post su Instagram dopo la nuova indagine sulle scommesse illegali online. “Ho pagato il mio debito con la giustizia. Con una condanna e una sacrosanta squalifica, con umiliazioni continue e giustificate, con la vergogna provata e con il rischio di non rialzarmi più. Chiedo rispetto adesso, dopo aver affrontato un processo, preso una giusta condanna".

"I conti sono ok, abbiamo portato due Olimpiadi, i risultati sportivi sono stati straordinari e abbiamo prestigio internazionale, ma siamo arrivati oggi e prendo atto che non è giusto avere un mandato in più per completare quel percorso iniziato quando l'Italia era ridotta male e dopo aver ricostruito la nostra credibilità". Lo ha detto Giovanni Malagò, durante il Consiglio Nazionale del Coni, tenutosi a Roma al Foro Italico nella Sala d'Onore del palazzo H, a proposito della sua impossibilità a ricandidarsi.

"Osimhen resta al Galatasaray? Ha detto che il nostro club rimarrà per sempre nel suo cuore. Ma ciò non vuol dire che se ne andrà. Vogliamo tenerlo con noi". È la posizione ufficiale di Ibrahim Hatipoglu, vicepresidente dei 'Leoni' di Istanbul sull'attaccante nigeriano di proprietà del Napoli e in prestito al club turco.