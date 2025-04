Aston Villa-PSG, Dortmund-Barcellona, derby di Roma e Kolasinac: le ultimissime

Sembrava tutto facile per il Paris Saint Germain, che dopo il 3-1 della gara d'andata, si era portata sul 2-0 al Villa Park. Kvaratskhelia e compagni sbloccano il risultato dopo 11' con Hakimi e raddoppiano prima della mezz'ora con Nuno Mendes. I padroni di casa accorciano le distanze al 34' con Tielemans e ad inizio ripresa segnano due reti in due minuti con McGinn e Konsa. L'avversaria in semifinale del PSG sarà una tra Arsenal e Real Madrid.

Il Barcellona soffre, ma alla fine riesce a strappare la qualificazione alle semifinali di Champions League, nonostante la sconfitta per 3-1 arrivata a Dortmund. I padroni di casa hanno sbloccato il risultato con Guirassy, che si regala la tripletta. Il Barcellona aveva accorciato le distanze, al 59' sfruttando una sfortunata autorete di Bensebaini. La prossima avversaria sarà una tra Inter e Bayern Monaco.

I tifosi di Roma e Lazio non potranno andare in trasferta per le prossime tre giornate di Serie A. Questo è stato deciso dal Viminale. Il ministero dell’Interno ha disposto il divieto di trasferta dopo gli scontri del derby di domenica scorsa, accaduti allo stadio Olimpico di Roma.

L’infortunio di Sead Kolasinac rischia di rappresentare un ulteriore ostacolo per la corsa all’Europa dell’Atalanta. Oggi il difensore nerazzurro è stato operato al ginocchio sinistro nella clinica romana Villa Stuart. "Atalanta BC comunica che Sead Kolašinac è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore". L’intervento, si legge nella nota, è perfettamente riuscito.