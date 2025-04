Lazio, Fiorentina, Inter e Uefa: le ultimissime

Dopo la sconfitta per 2-0 in Norvegia, la Lazio cerca la rimonta contro il Bodo/Glimt nel ritorno dei quarti di Europa League. Tavares recuperato e convocato: partirà dalla panchina. Pedro in vantaggio su Dia alle spalle di Castellanos

Questa sera la Fiorentina si gioca il ritorno dei quarti di finale di Conference League. NK Celje-Fiorentina sarà trasmessa in diretta streaming su Sky Go e NOW a partire dalle 21.

Nel prossimo turno di Champions League, i campioni d'Italia in carica affronteranno il Barcellona di Flick, prima in trasferta e poi al “Meazza". La prima delle due semifinali di Champions League si disputerà al Montjuic, in casa della formazione blaugrana, mercoledì 30 aprile alle ore 21. Il ritorno, invece, andrà in scena a San Siro, sul terreno amico dei nerazzurri, martedì 6 maggio allo stesso orario.

Ranking Uefa: il successo dell'Arsenal al Bernabéu contro il Real Madrid e il contemporaneo pareggio dell'Inter contro il Bayern Monaco mantengono la Spagna avanti sull'Italia nel Ranking Uefa. Un vantaggio minimo ma non impossibile da rimontare: iberici a 22,607 contro 20,562 dell'Italia. Inghilterra invece lanciata verso il primato: sono 25.829 i punti dei britannici.