Lazio, Torino, Nba e Panini: le ultimissime

Lotito non ci sta. La Lazio non vuole giocare domani a Genova e ha chiesto alla Lega di Serie A “un confronto urgente” per trovare “una soluzione alternativa e condivisa”, rimodulando il calendario. L’obiettivo: spostare il recupero della partita con il Genoa, rinviata ieri a causa della scomparsa di Papa Francesco e fissata dagli uffici di via Rosellini per domani (ore 18,30) a Marassi. La lettera di protesta è stata firmata dal presidente del club biancoceleste e diramata intorno alle 20. È l’ultimo estremo tentativo per ottenere un’altra data e posticipare il recupero. Giornata lunghissima e non priva di tensioni istituzionali.

Dopo il rinvio del match tra Torino e Udinese per la morte del Papa, il club granata ha scelto di venire incontro ai tifosi penalizzati offrendo un gesto concreto: chi aveva acquistato il tagliando per la sfida con l’Udinese potrà assistere alla gara contro il Venezia (in programma venerdì 2 maggio alle 20.45) pagando solo 1 euro.

C’è stata parecchia tensione in casa Dallas Mavericks prima della cessione di Luka Doncic, la loro superstar, che ha fatto le valigie per i Los Angeles Lakers a inizio febbraio. Un trasferimento che ha lasciato tutti a bocca aperta e che, stando a un reportage di ESPN, nasconde una storia di tensioni e mosse poco trasparenti. Sembra che il general manager Nico Harrison abbia tirato le fila di questa operazione senza dire una parola agli agenti di Doncic, creando un'atmosfera irrespirabile, che poteva solo concludersi con un addio.

È morto ieri, lunedì 21 aprile, Aldo Hugo Sallustro, amministratore delegato e proprietario del gruppo Panini, leader mondiale nel settore delle figurine e storico editore in Italia dei fumetti Topolino e Marvel. Aveva 75 anni.