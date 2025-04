Serie A, Lazio, Roma e Milan: le ultimissime

La Serie A non scenderà in campo sabato 26 aprile. Questo è quanto dichiarato del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci. Una decisione presa in vista del funarali di Papa Francesco e i conseguenti cinque giorni di lutto nazionale stabiliti Consiglio dei ministri. L'annuncio arriva al termine del Consiglio dei Ministri tenutosi a Palazzo Chigi: "I cinque giorni di lutto nazionale iniziano oggi e durano fino al giorno del funerale di Papa Francesco. La Serie A? Le partite di sabato del campionato di calcio sono sospese”.

Lazio-Parma, inizialmente in programma sabato 26 aprile (ore 20:45), è stata rinviata ufficialmente. Nella Capitale, tra l'altro, sono attesi migliaia di fedeli e pellegrini, ma anche numerosi capi di stato e di governo, per l'ultimo saluto a Papa Francesco. C'erano anche motivi di ordine pubblico fin dal primo momento da tenere in considerazione. Il rinvio della sfida dell'Olimpico dovrebbe slittare a lunedì, e non alla domenica, giorno in cui a Roma è in programma il 'Giubileo dei Giovani' con più di 100mila persone in arrivo per l'occasione. Cambierà, dunque, il calendario della 34ª giornata, con Lazio-Parma spostata con ogni probabilità di due giorni.

Saranno rinviate le partite in programma sabato prossimo, 26 aprile, in Serie A a causa dei funerali di Papa Francesco. Problemi per Inter-Roma, con un'unica finestra disponibile tra l’11 e il 18 maggio se i nerazzurri non arriveranno in finale di Coppa Italia. Se invece la formazione nerazzurra eliminerà il Milan, raggiungendo la finale di Coppa Italia, la sfida tra Inzaghi e Ranieri potrebbe essere recuperata nella settimana tra il 18 e il 25 maggio. Nelle ultime ore è diventata più probabile una terza ipotesi, ovvero che l'Inter accetti di recuperare l'incontro con i giallorossi già domenica 27 aprile, magari intorno all'ora di pranzo o alle 15, rinunciando però a un giorno di riposo in vista della sfida di Champions contro il Barcellona

Lutto nel mondo del calcio: è morto Giuseppe 'Giussy' Farina. L'imprenditore veneto, ex presidente del Milan prima dell'epopea di Silvio Berlusconi e del Vicenza di Paolo Rossi, aveva 91 anni.