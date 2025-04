Serie A, Napoli, Papa Francesco e Milan: le ultimissime

La Lega Serie A ha deciso: Inter-Roma è stata positicipata a domenica 27 aprile alle ore 15. Dopo aver deciso di scendere in campo sabato alle 20:45 (decisione poi rivalutata) e dopo aver valutato l'ipotesi del lunch match domenicale, è stato deciso di rinviare la gara inizialmente programmata per sabato alle 18. Cambia dunque il calendario della 34esima giornata di Serie A: Lazio-Parma si giocherà lunedì 28 alle 20:45, mentre Como-Genoa è in programma per domenica 27 alle 12:30.

Una brutta notizia per Antonio Conte in vista delle ultime cinque giornate di campionato. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto David Neres, infatti, hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra. L'esterno brasiliano sarà valutato di settimana in settimana, ma il rischio è quello di aver chiuso in anticipo la stagione, non potendo quindi aiutare il Napoli impegnato nel testa a testa con l'Inter in queste ultime cinque giornate di campionato.

Non si attenua il dolore per la morte di Papa Francesco, avvenuta ieri (lunedì 21 aprile). La scomparsa del Santo Padre ha lasciato più di un velo di tristezza in tutto il mondo, comprese le società calcistiche italiane, alle prese - nelle ultime ore - anche con la complessa quanto affannosa riprogrammazione delle partite di campionato. Biancocelesti e giallorossi stanno infatti provando a organizzare l'invio delle loro delegazioni in visita per un ultimo, commosso, saluto al Pontefice e la data cerchiata in rosso sul calendario sarebbe quella di giovedì 24 aprile. Attesi sviluppi nelle prossime ore.

Domani è il giorno del derby di Coppa Italia tra Milan e Inter. Sergio Conceiçao ha presentato la partita in conferenza stampa. "I grandi club cercano di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. All'Inter faccio i complimenti per la Champions e il campionato. Per noi però questa partita è fondamentale: vogliamo arrivare in finale per regalare un trofeo ai tifosi.”