Genoa-Lazio, Inter-Milan, Juve e Itia: le ultimissime

Spazio ai recuperi in Serie A, con il Genoa di Patrick Vieira che ospita la Lazio di Marco Baroni in occasione della sfida valida per la 33esima giornata di Serie A, rinviata lunedì per la dipartita di Papa Francesco.

Genoa-Lazio sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN oggi alle 18.30.

Per la semifinale di ritorno di Coppa Italia (1-1 l'andata) Inzaghi e Conceiçao scelgono la continuità. L'Inter si dovrebbe presentare con una formazione simile a quella che ha perso a Bologna: conferma per Correa in attacco, unici cambi Josep Martinez in porta e Dimarco al posto di Carlos Augusto. Nel Milan possibile un solo cambio: Abraham al posto di Jovic, con Walker recuperato che partirà però dalla panchina

Nel giorno della sfida con il Parma di Cristian Chivu, la Juve si presenterà al "Tardini" senza Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese non ce la fa e sarà costretto a saltare la partita valida per la 33esima giornata di Serie A. Convocato regolarmente Kenan Yildiz, mentre è stato nuovamente aggregato alla prima squadra il montenegrino Adzic, finora prestato alla Next Gen in Serie C.

C'è una novità in arrivo nel tennis in materia di controlli antidoping, che ha fatto discutere fin dal suo annuncio. L'oggetto? Le docce postpartita. A spiegare la nuova regola è stata l'Itia (International Tennis Integrity Agency), "L'Itia e, in precedenza, l'Itf si sono impegnati a fondo per garantire che le docce dopo le partite possano costituire un ritardo ammissibile per il controllo antidoping, in particolare quando la mancata doccia potrebbe avere un effetto negativo sulla salute e il benessere di un giocatore - si legge nella nota -. Tuttavia, la doccia non è un diritto, ed è per questo motivo che l'Itia chiede gentilmente ai tennisti, quando fanno la doccia, di attenersi all'obbligo di rimanere sempre sotto la vista dell'accompagnatore che li osserva”.