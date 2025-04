Inter-Milan, Genoa-Lazio, Parma-Juve e Cagliari-Fiorentina: le ultimissime

In una stagione amara di soddisfazioni, il Milan ride e sorride ogni volta che incontra l'Inter. Perché dopo l'1-1 dell'andata la squadra di Conceiçao stravince la semifinale di ritorno di Coppa Italia e vola alla finale di Roma del 14 maggio dove, con ogni probabilità, affronterà il Bologna. Il risultato con cui i rossoneri vincono non è banale: 0-3 in trasferta. In gol Jovic (doppietta) e Reijnders.

La Lazio si riscatta dopo l'eliminazione in Europa League e vince in casa del Genoa 2-0. Decisivi Castellanos, autore di una prodezza al volo, e Dia. La squadra di Vieira resta in dieci per il fallo da ultimo uomo di Otoa al 22' e accusa il colpo. Nemmeno il rosso a Belahyane, entrato da due minuti, riapre la gara. Così, Baroni aggancia la Juventus, sconfitta a Parma, scavalca la Roma e si porta a -1 dal Bologna quarto.

Vittoria eroica del Parma contro la Juventus: 1-0 al Tardini con il gol decisivo di Pellegrino. L'attaccante argentino segna la rete della vittoria nel recupero del primo tempo. Tre punti che avvicinano la squadra di Chivu alla permanenza in Serie A. Igor Tudor invece subisce la sua prima sconfitta da quando è sulla panchina dei bianconeri e rimane fuori dalla zona Champions. Fallito il controsorpasso sul Bologna: ora la lotta per il quarto posto è apertissima.

La Fiorentina torna a vincere battendo il Cagliari 2-1 nella 33ª giornata di Serie A. I rossoblù sbloccano la gara con Piccoli, poi i viola ribaltano tutto con Gosens e Beltran. Vittoria importante e sofferta per Palladino, che si porta a quota 56 punti e resta in piena corsa per un posto in Europa. Il Cagliari di Nicola esce a testa alta dopo una grande partita e mantiene comunque 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.