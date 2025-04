Fiorentina, Roma, Cobolli e Berrettini: le ultimissime

Ansia e paura in casa Fiorentina. Dodo si è sentito male e stamattina ha raggiunto l'ospedale di Santa Maria Nova (zona centrale di Firenze) dopo aver accusato un malore mentre si trovava nella sua abitazione. Sono in corso i controlli sulla salute del brasiliano. Le prime indiscrezioni parlano di una sospetta appendicite. Insomma, nulla di così grave. Ma in caso di operazione Dodo salterà alcune partite e sarà indisponibile, al pari di Kean.

"Se il mio lavoro non sarà all'altezza me ne andrò". Queste le dichiarazioni, perentorie, di Florent Ghisolfi. Il responsabile dell'area tecnica della Roma ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente francese Rmc Sport parlando del suo lavoro nella società giallorossa: “Sono stato accolto molto bene a Roma, anche se a volte le richieste sono un po’ folli". La speranza è quella di rimanere il più lungo possibile: "Se riuscirò a fare dieci anni a Roma sarò l'uomo più felice del mondo".

Dopo il successo ottenuto contro Fabian Marozsan, Flavio Cobolli sarà chiamato ad una grande prestazione per battere al secondo turno del Masters 1000 di Madrid la testa di serie numero 8 del tabellone Holger Rune. La sfida, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid, andrà in scena venerdì 25 aprile come ultimo match di giornata sull'Arantxa Sanchez Stadium, intorno alle ore 20:30.

Da un fratello di tennis come Sinner a un fratello vero e proprio. Berrettini giocherà gli Internazionali in doppio con suo fratello Jacopo. Un'indiscrezione che negli ambienti del Foro circolava già da qualche giorno e che adesso è realtà come ufficializzato dallo staff degli Internazionali questa mattina: "Matteo e Jacopo hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale del torneo".