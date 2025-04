Inter-Roma, Rudiger, calcio estero e Jair: le ultimissime

Inter-Roma a San Siro mette in palio punti fondamentali per scudetto e Europa. Tra i nerazzurri ben 7 cambi rispetto alla disfatta di Coppa Italia col Milan: Carlos Augusto e Frattesi al posto degli squalificati Bastoni e Mkhitaryan, in attacco c'è Arnautovic con Lautaro. Nella Roma torna titolare Paredes, così come Dovbyk, in attacco in coppia con Soulé.

Caos nel finale di Barcellona-Real Madrid, la finale di Coppa del Re vinta dai blaugrana ai tempi supplementari. Dopo il 2-2 nei tempi regolamentari, la sfida è stata decisa dal gol di Koundé al 116'. Festa per il Barcellona, che alza il trofeo e batte per la terza volta in stagione i Blancos. Dall'altra parte invece il Real Madrid perde la testa, specialmente Rudiger negli ultimi secondi di partita. A pochi secondi dal triplice fischio, dopo un fischio a favore dei blaugrana, Rudiger impazzisce. Il difensore tedesco, dalla panchina, protesta in modo durissimo contro l'arbitro arrivando anche a lanciare una borsa del ghiaccio contro il direttore di gara. Potrebbe ricevere dalle 4 alle 12 giornate di squalifica.

Il Celtic vince per la 55esima volta il campionato scozzese. Decisiva per la squadra dell'ex Liverpool Rodgers il 5-0 contro il Dundee United. Celts che chiudono i discorsi per il titolo con cinque giornate d'anticipo raggiungendo il record di campionati vinti dai rivali di sempre dei Rangers: ora entrambe le squadre sono a quota 55.

Una triste notizia per il calcio: addio a Jair da Costa, ex attaccante brasiliano dell’Inter e con una parentesi anche nella Roma. Aveva 84 anni.